Başkan Yalçın, Orman Haftası Programına Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 'Orman Haftası' programına katıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, 'Orman Haftası' programına katıldı.
Pazaryeri'nde eğitim veren Kınık
İlköğretim Okulu ve Kınık Ortaokulu tarafından 'Orman Haftası' programı düzenlendi. Programa katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kınık İlköğretim ve Kınık Ortaokulun düzenlediği Orman Haftası programına katılım sağladık. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fidanlığımıza fidan dikerek Orman Haftasını kutladık" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:44 Kaynak: İHA
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