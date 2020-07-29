Başkan Yalçın, pandemi döneminde kitap okuyan çocukları sütü açık otobüsle gezdirdi - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi döneminde kitap okuyan çocuklara verdiği üstü açık gezi otobüsüyle ilçe turu sözünü yerine getirdi.

Çocuklara bayram hediyesi olarak ilçe gezisi hediye eden Başkan Yalçın, kendileriyle gezi otobüsünde buluştu. Başkan Yalçın, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kalındığı dönemde çocuklara kitap hediye ettiklerini belirterek, bu kitapları okuyanlara verdiği gezi sözünü yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, Talas'ın tarihi ve kültürel yönden zengin bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Talas'ta oturuyorsak madem ilçemizi güzelce tanımamız gerek. Bu geziyle sizler hem eğlenin hem de ilçemizi tanıyın. Sizleri çok seviyoruz. Daha başka etkinliklerde de bir araya geliriz. Ailelerinize bizden selam götürün." dedi. Başkan Yalçın, çocuklara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattıktan sonra yapboz hediye etti.

Konuşmanın ardından çocukları ve yanlarında birer refakatçilerini taşıyan gezi otobüsü Talas'ın tarihi ve turistik yerlerine doğru hareket etti. Turun sonunda Yaman Dede Kültür Evi'nde dinlenen çocuklar kendilerine böyle bir gezi düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Hem eğlendik hem de öğrendik." şeklinde konuştu.

Çocukların velileri de sözünü yerine getiren Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ