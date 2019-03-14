Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Sağlık Çalışanlarının Gününü Kutladı

Başkan Yalçın, Sağlık Çalışanlarının Gününü Kutladı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramını nedeniyle Pazaryeri Devlet Hastanesi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Yalçın, Sağlık Çalışanlarının Gününü Kutladı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramını nedeniyle Pazaryeri Devlet Hastanesi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hastane çalışanlarına karanfil vererek bayramlarını tebrik etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçemiz hastane personeliyle bir araya geldik. İnsanımızın sağlığı için gece gündüz demeden özveriyle hizmet veren, her türlü sağlık mücadelesini olabildiğince çabuk ve geniş bir biçimde sürdürmeyi kendilerine ilke edinmiş başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını en samimi duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Muzaffer Yalçın, 14 Mart, Yaşam
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