Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Sorgun Mevkindeki Yol Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Yalçın, Sorgun Mevkindeki Yol Çalışmaları Yerinde İnceledi

33 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve beraberindekiler, Dülgeroğlu ve Esemen köylerine giden yoldaki çalışmaların Sorgun mevkindeki etabını yerinde inceledi.

Başkan Yalçın, Sorgun Mevkindeki Yol Çalışmaları Yerinde İnceledi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve beraberindekiler, Dülgeroğlu ve Esemen köylerine giden yoldaki çalışmaların Sorgun mevkindeki etabını yerinde inceledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, il ve belediye meclis üyeleri adaylarıyla birlikte ilçeye bağlı Dülgeroğlu ve Esemen köylerine giden yoldaki çalışmaların Sorgun mevkindeki etabını yerinde inceledi. İlçe halkına verdikleri sözlerinin tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Yalçın, "31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi öncesi bir çok vatandaşımız bu yolun akıbetini soruyordu. Bugün görüyoruz ki bu yol 31 Mart'a kadar yetişecek. Bu projenin uygulanmasında başta Bilecik Valimiz Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant'a gece gündüz durmadan çalışan firma yetkililerine ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yaşam
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