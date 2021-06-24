Başkan Yalçın, takipçileriyle sosyal medyada buluşuyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulaması ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etmeyi sürdürüyor.

Uygulama kapsamında başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Yalçın, çeşitli konularda gelen sorulara da cevap verip, istek ve talepleri de not etti.

Vatandaşa hizmet için çalıştıklarını belirten Yalçın, "Burada bulunmak, Talas Belediyesi yönetimine katılmak anlamına gelir. Sizden gelen talepler, istekler, öneriler ve projeler bu ilçeye verdiğiniz önemin göstergesidir. O yüzden burada bizimle olan tüm takipçilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını da anımsatan Yalçın, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski futbol sahasında kurban satış ve kesim yeri yapılacağını belirtti.