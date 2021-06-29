Başkan Yalçın, Talas'ın kadim mahallelerinde - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başkan Mahallemizde çevrimiçi buluşmaları kapsamında Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

'Bir maniniz yoksa misafiriniz olalım' diyerek mahalle sakinleriyle çevrimiçi buluşmalar gerçekleştiren Başkan Yalçın, bu kez de Talas'ın kadim mahalleleri Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalle sakinleriyle buluştu.

Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğruöz, Harman Mahallesi Muhtarı Rafet Livana, Tablakaya Mahallesi Muhtarı Şaban Ünal ve Yukarı Mahalle Muhtarı Abdullah Ünal'ın yanı sıra mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programda mahallelere dair konular gündeme getirildi.

Programda yapılan çalışmalardan örnekler veren Başkan Yalçın, gelen talepleri de en kısa zamanda sonuçlandıracaklarını dile getirerek, "Bu akşam bizi evlerinde kabul eden değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onların görüş ve önerilerini önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımı sürdüreceğiz" dedi.

Programa katılan vatandaşlar da Başkan Yalçın'ın Talas'ta çok başarılı işlere imza attığına vurgu yaparak, "Talas'a sizin elinizin değdiği çok belli oldu. Çok güzel, çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ