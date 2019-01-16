Başkan Yalçın Teşkilat Toplantısına Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Haftalık Olağan Toplantısı'na katıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Haftalık Olağan Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Yalçın, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yalçın, "Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Haftalık Olağan Toplantısını gerçekleştirdik. 31 Mart 2019 yerel seçimleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah samimiyet tevazu ve gayret ile yerel seçimlerde de Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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