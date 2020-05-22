Başkan Yalçın ve Başkan Ekici maske dağıttı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, Atatürk Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.



Başkan Yalçın ve Başkan Ekici, bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde partililerin de katıldığı programda güzergah boyunca esnafları tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Yalçın ve Başkan Ekici, maske hediye etti. Esnafın yanı sıra alışveriş yapanlar ve yol üstündeki vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden ikili, hem maske dağıttı hem de Ramazan Bayramlarını kutladı.



Esnaf ve vatandaşlar da maske hediyesi için Başkan Yalçın ve Başkan Ekici'ye teşekkür etti. - KAYSERİ