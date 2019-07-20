Başkan Yalçın Yenidoğan Mahallesinde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye, Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Muhtar Adem Atasoy'la birlikte düzenlenen programda Yenidoğan Mahallesindeki çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye, Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Muhtar Adem Atasoy'la birlikte düzenlenen programda Yenidoğan Mahallesindeki çocuklar ve aileleriyle buluştu.



75. Yıl Cumhuriyet Parkı'ndaki programın açılışında konuşan Yenidoğan Muhtarı Adem Atasoy, birlik ve beraberlik için yaptıkları pikniğe katılanlara teşekkür etti.



Cami Mektebi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Furkan Akdeniz ise, dernek olarak amaçlarının çocukların camilere alışmasını sağlamak olduğunu ve bu tür etkinliklerle bunu pekiştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, amaçlarının yarınların emanet edildiği çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak ve onların iyi bir şekilde yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Böyle mutlu bir ortamdan dolayı hepinizi kutluyorum. Biz de sizlerin mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz." dedi.



Başkan Yalçın, vatandaşlarla her zaman birlik ve beraberliği amaçlarını anlatarak, "Mahallelerimizde daha iyi nasıl hizmet verebiliriz, eksikliklerimiz neler? Bu konularda tespitlerimiz yaptık. Bir yavrumuzun annesi çocukların tuvalet ihtiyacının bu parkta giderilmesini talep etti. Bir diğer annemiz ise oturma banklarının çoğaltılmasını istedi. Çocuklarımız ise daha uzun kaydırak arzu etti. Bunların hepsi yapılabilecek, makul istekler. En kısa zamanda bunları yapacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gereken neyse hepsini yapacağız. Allah çocuklarımızın bahtını açık eylesin." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından çocuklar için hazırlanan çeşitli oyunlar oynandı, hediyeler verildi. Program birlikte yenilen yemekle sona erdi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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