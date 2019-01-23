Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yalçın, " Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılım sağladık. Ak davanın ak neferleri olarak 31 Mart yerel seçimleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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