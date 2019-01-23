Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yalçın, " Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılım sağladık. Ak davanın ak neferleri olarak 31 Mart yerel seçimleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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