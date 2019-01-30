Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yalçın, " Pazaryeri AK Parti Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılım sağladık. Ak davanın ak neferleri olarak 31 Mart yerel seçimleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
Reynmen'ın, Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın Akrabası Olduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor