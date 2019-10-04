Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın: "Yurtlar bölgesindeki 5 katlı binayı kültür merkezine dönüştüreceğiz"
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Başkan Yalçın: "Yurtlar bölgesindeki 5 katlı binayı kültür merkezine dönüştüreceğiz"

1 saat önce

Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve müftülük yetkilileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Başkan Yalçın:

Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve müftülük yetkilileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette camilerin bakım ve temizliğine verdiği önem için Başkan Yalçın'a teşekkür eden İlçe Müftüsü Turgut, Talas'ın çok amaçlı bir kültür sanat merkezine ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, "Yalçın Başkanımız sağ olsun camilerimize her zaman yakın ilgi gösteriyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Bizim gerek din görevlileri olarak gerekse de Talas'ta ikamet eden insanlar olarak gördüğümüz en önemli eksiklik, Talas'ta çok amaçlı bir kültür merkezinin yokluğudur. Belediye Başkanımızın en kısa zamanda Talas'a böyle bir merkez kazandıracağına inancımız tamdır. Kendisine bize sağladığı katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada Yurtlar Bölgesi'ndeki 5 katlı bir binanın kültür merkezine dönüştürüleceğine vurgu yaparak, "Bu hususta belediye meclisimizden yetkiyi aldık. Yurtlar Bölgesi'ndeki 5 katlı boş bir binayı çok amaçlı bir kültür merkezine dönüştüreceğiz. İçerisinde 7 gün 24 saat açık bir kütüphanenin yanı sıra cep sineması, seminer salonu, meslek atölyesi, kafeterya vs. gibi bölümler olacak. En kısa zamanda hizmete sunmayı planladığımız bu merkez, bu alanda hissedilen eksikliği gidermiş olacak." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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