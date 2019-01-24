Başkan Yalçın, Yüzbaşı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
53 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu kez Yüzbaşı Mahallesi sakinlerine konuk oldu.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, bu kez Yüzbaşı Mahallesi sakinlerine konuk oldu.
Yüzbaşı Mahallesinde bulunan çay bahçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısına; Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, teşkilat üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı istişare toplantısında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle sakinlerinin sorularını da cevaplandırdığı toplantı hakkında, "Hürriyet
Mahalle Konağımızda AK Parti Merkez
İlçe Teşkilatımız, Hürriyet Mahallesi
Teşkilatımız ve mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Belediyemiz çalışmaları ve projelerini anlatırken, bir yandan da mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik. Gönül Belediyeciliği ile ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan İstifa Edecek
Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor
Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor