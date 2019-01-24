Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Yüzbaşı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Yalçın, Yüzbaşı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

53 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu kez Yüzbaşı Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Başkan Yalçın, Yüzbaşı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu kez Yüzbaşı Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Yüzbaşı Mahallesinde bulunan çay bahçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısına; Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, teşkilat üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı istişare toplantısında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle sakinlerinin sorularını da cevaplandırdığı toplantı hakkında, "Hürriyet Mahalle Konağımızda AK Parti Merkez İlçe Teşkilatımız, Hürriyet Mahallesi Teşkilatımız ve mahalle sakinlerimizin katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Belediyemiz çalışmaları ve projelerini anlatırken, bir yandan da mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik. Gönül Belediyeciliği ile ilçemizi hep birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Bilecik, Pazaryeri, Muzaffer Yalçın, Yaşam
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