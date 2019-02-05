Başkan Yalçın, Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan seçimlerin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yalçın, "Pazaryeri Ziraat Odasının seçimli olağan genel kurul toplantısına katıldık. İlçemizin üye çokluğuyla en büyük sivil toplum örgütü olan Ziraat Odası Başkanlığıyla 10 yıldan beri birlik ve beraberlik içinde uyumlu olarak çalıştık. Bizden isteklerini imkanlarımızı zorlayarak yerine getirdik. Ziraat Odası başkanlık gorevini devem ettiren Harun Iphar ağabeyimi ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, kendilerine ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı