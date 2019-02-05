Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Başkan Yalçın, Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Başkan Yalçın, Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısına Katıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan seçimlerin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yalçın, "Pazaryeri Ziraat Odasının seçimli olağan genel kurul toplantısına katıldık. İlçemizin üye çokluğuyla en büyük sivil toplum örgütü olan Ziraat Odası Başkanlığıyla 10 yıldan beri birlik ve beraberlik içinde uyumlu olarak çalıştık. Bizden isteklerini imkanlarımızı zorlayarak yerine getirdik. Ziraat Odası başkanlık gorevini devem ettiren Harun Iphar ağabeyimi ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, kendilerine ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]