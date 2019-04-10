Başkan, Yalçınkaya'dan 11 Nisan Kurtuluş Mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yayımladığı mesajda; Ülkemizin en tarihi ve güzide şehri olan Şanlıurfa'mızın 11 Nisan 1920 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünü bir kez daha büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 Nisan 1920 Şanlıurfa'nın hürriyete kavuştuğu gündür, Şanlıurfa halkının vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve cesaretiyle düşmana karşı mücadele ederek bayrağımızı gönlere çektiği gündür.

11 Nisan günü milletimiz, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra bizlere düşen görev ise Cumhuriyetimizin değerlerini, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi daha çağdaş ve mutlu yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.