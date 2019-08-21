Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçınkaya'dan kadınlara pozitif ayrımcılık
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Başkan Yalçınkaya'dan kadınlara pozitif ayrımcılık

44 dakika önce

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak, "Halfeti eğitim gezisi" düzenledi.

Başkan Yalçınkaya'dan kadınlara pozitif ayrımcılık, System.String[]

Akçakale Belediyesi tarafından organize edilen Halfeti eğitim gezisine, Akçakale Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan 100 kadın katıldı. Unutulmaya yüz tutmuş el sanat atölyelerini görmek üzere Halfeti'ye giden kadınlar, Türkiye'debaşarı sıralamasında ilk 3'e giren Halfeti Halk Eğitim Merkezindeki eserleri inceledi.

Aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlayan el sanatı ürünlerini inceleyen kadınlar, kendilerine sağlanan imandan dolayı Başkan Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Başkan Mehmet Yalçınkaya, daha önceden inceleme imkanım bulduğu atölyelerin kadınlar tarafından incelemesini istediklerini ve bu nedenle bu eğitim gezisini düzenlediklerini söyledi.

Başkan Yalçınkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadınların da aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla bir çalışma başlattık. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş el sanatları konusunda başlattığımız bu proje ile binlerce bayana istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda oldukça mesafe almış olan, Halfeti Halk eğitim Merkezi Müdürü Sayın Eşref Arıkan beyefendinin daveti üzerine Akçakale Halk Eğitim Merkezinde kurs gören 100 hanımefendiyi Halfeti'ye gönderdik. Umut ediyoruz ki oradaki başarılı çalışmaları ilçemize kazandırırlar."Dedi.

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
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