Başkan Yalçınkaya'dan kadınlara pozitif ayrımcılık

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak, Halfeti eğitim gezisi düzenledi.



Akçakale Belediyesi tarafından organize edilen Halfeti eğitim gezisine, Akçakale halk eğitim merkezinde eğitim alan 100 kadın katıldı. Unutulmaya yüz tutmuş el sanat atölyelerini görmek üzere Halfeti'ye giden kadınlar, Türkiye'de başarı sıralamasında ilk 3'e giren Halfeti halk eğitim merkezindeki eserleri inceledi. Aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlayan el sanatı ürünlerini inceleyen kadınlar, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Başkan Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.



Başkan Mehmet Yalçınkaya, daha önceden inceleme imkanım bulduğu atölyelerin kadınlar tarafından incelemesini istediklerini ve bu nedenle bu eğitim gezisini düzenlediklerini söyledi.



Başkan Yalçınkaya, açıklamasında şunları kaydetti:



"Kadınların da aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla bir çalışma başlattık. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş el sanatları konusunda başlattığımız bu proje ile binlerce bayana istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda oldukça mesafe almış olan, Halfeti halk eğitim merkezi müdürü Sayın Eşref Arıkan beyefendinin daveti üzerine Akçakale Halk Eğitim Merkezinde kurs gören 100 hanımefendiyi Halfeti'ye gönderdik. Umut ediyoruz ki oradaki başarılı çalışmaları ilçemize kazandırırlar."



Akçakale'den götürülen bayanlara Halfeti Halk Eğitim Merkezinde aktif çalışan kursların tanıtımı yapılarak, kurslar hakkında kurs öğretmenlerine ve kursiyerle bilgi verildi. Kursiyerlere daha sonra tekne gezisi düzenlendi. - ŞANLIURFA