Başkan Yalçınkaya'dan üreten kadınlara tam destek - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya belediyenin Kültür Merkezinde mesleki ve el sanatları kursu gören kadınları ziyaret etti.



Akçakale Belediyesi ve Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce imzalanan ortak bir protokolle hayata geçirilen kadınlara yönelik mesleki ve el sanatları kursları devam ediyor. Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde açılan meslek edindirme ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları, kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Açılan dikiş, nakış, kuaförlük, üç boyutlu rölyef, tel kırma gibi kurslara yaklaşık 150 bayan kursiyer devam ediyor. Yılın belirli dönemlerinde devam eden kurslara katılım gösteren kursiyerlere İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce kurs sonunda katılım belgeleri takdim edilecek.



El sanatları ve meslek edindirme kurslarına katılım gösteren bayan kursiyerlere eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi iş yerlerini açma yetkisi de veriliyor. Kurslardan oldukça verim alındığını belirten bayan kursiyerler, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'dan bu tür organizasyonların daha büyük çapta gerçekleştirilmesini istedi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, "Hanım kardeşlerimizle ilgili ilçemiz ŞUSKİ'nin bulunduğu bölgede 33 adet dükkanımızı boşalttık. Buraları hanım kardeşlerimize tahsis edeceğiz. Dışarıdan yatırımcı getirip buradaki hanım kardeşlerimize yardımcı olacağız. Burada bizden iş, AŞ bekleyen hanım kardeşlerimiz var. Bu işin önünü açacağız. İnşallah önümüzdeki bahar mevsimi ile hızlanacağız ve bunun adımını atacağız. Bu işteki hanım kardeşlerimiz bu işe hem öncü hem de bu işin dinamiği, hareketi ve hareket kabiliyeti olacak. Elinin emeğiyle, gözünün nuruyla, kendi çabasıyla çalışmak isteyen birçok hanım kardeşlerimiz var. Bunlarla ilgili her şey tereddütsüz, hızlı, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Asıl iş bundan sonra başlıyor. 8 ayımız çok dolu dolu geçti. Hiçbir ilçemizin yapamadığını biz yaptık " diye konuştu.



Kurs gören bayanlar Başkan Yalçınkaya ile sohbet ederek istek ve sorunlarını aktarıp ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA