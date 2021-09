Başkan Yalçınkaya ile Akçakale sanayisinde yeni dönem - Son Dakika

Toplantıda sanayi sitesinin kurulması için gerekli adımların atılacağını dile getiren Başkan Yalçınkaya "Gayretle, canla başla çalışıyoruz" dedi

Akçakale'nin gelecek yüzyılın şekillendirecek projelere öncülük Başkan Yalçınkaya bu kez ekonominin can damarı olan sanayi sitesi için harekete geçti.

Başkan Yalçınkaya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile sanayi esnafıyla kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda esnafın talep ve önerilerine kulak veren Başkan Yalçınkaya Sanayi Sitesinin yapımı için yer bulma sözü verdi.

VEKİL AKAY: BAŞKANIMIZLA SORUNLARI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vekil Akay sanayi sitesinin kurulması için Ankara'da da gerekli adımların atılacağını belirterek "İnşallah bu konuda proje gelirse gereken çalışmaları belediye başkanımızla beraber gerek Ankara'da, gerek yerelde sanayi esnafımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Yeni yıldan önce burada hiç kimse yoktu şimdi esnaf buraya sığmıyor. Akçakale büyüyor. Bu büyümenin de esnafımıza katkısı çok büyük. İnşallah kısa sürede esnafımıza da yer bulma konusunda başkanımız söz verdi. Yeni bir sanayi sitesi oluşturulmasında kendilerine yardımcı olacağız. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR ATIYORUZ

Canla başla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya da sanayi sitesi için konun takipçisi olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada yeni bir küçük sanayinin kurulması lazım. Esnafımız bir an önce kooperatiflerini kursunlar. Yer tahsisi ve Ankara'daki takibiyle sanayi sitesini bir an önce işler hale getirmemiz lazım. Akçakale büyüyen bir yer gelişen bir yer. Sınırda, Ortadoğu'nun kapısında olan bir yer. Akçakale'nin geleceğine yönelik adım atmaya çalışıyoruz. Yollarıyla, parklarıyla, sanayisi ile organize sanayisi ile bunların hepsini planlamak zorundayız. Çünkü gelecek bizden hesap soracak. Biz hesabı bugün yapıp gerekli adımları atacağız ve gayretle, canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonraki her çalışmamızda onlar da desteği verecek, bizler de devlet katında bu işin takipçisi olacağız."