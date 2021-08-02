Başkan Yalçınkaya ile Akçakale yeni, modern, kapalı Pazar yerine kavuşacak - Son Dakika

Başkan Yalçınkaya beraberinde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Akçakale Semt Pazarcıları Dernek Başkanı Mehmet Toktimur'un ev sahipliğinde pazar esnafı ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda esnafın talep ve önerilerine kulak veren Başkan Yalçınkaya modern semt pazarı sözü verdi.

Başkan Yalçınkaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pazarcı esnafı ile başında beri canla başla yaptığımız Akçakale'nin batıdaki ilçelerdeki gibi sistem oluşturmak. Burada bir pazar olsun. Pazarcı ve vatandaş kazansın. Biz de önümüzdeki aylarda inşallah pazarcı esnafının, ilçenin ihtiyacını karşılayacak modern pazarlar kuracağız. Onun müjdesini kendilerine vereceğiz.

Bizim hedefimiz el birliği ile Akçakale'nin şartlarını değiştirmek. Bütün gayemiz o. Bundan sonra pazarcı esnafımız ile sık sık bir araya geleceğiz. Akçakale pazarıyla, caddesiyle, sokağıyla, alt yapısı, üst yapısıyla sınırda yıldız bir ilçe ve mükemmel olsun. Onun için mükemmel bir pazar yapalım hem esnafımız hem vatandaşımız kazansın. Hayırlısı olsun."

Dernek Başkanı Toktimur da Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür ederek "Pazar geç kalınmış bir şeydi. Belediye Başkanımız sayesinde gündeme geldi. Biz de derneğimizi ve pazarımızı kurduk. Memnunuz. Üstü kapalı Pazar yeri talebimiz oldu. Yerine getireceklerini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.