Başkan Yalçınkaya tarlada çalışan anneleri ziyaret etti - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anneler Günü dolayısıyla tarlada çalışan anneleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarlada çalışan anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayan ve hediye veren Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, her zaman tüm annelerin yanında olacaklarını ifade etti.

Akçakale Belediyesi olarak kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Cennet, annelerimizin ayakları altındadır. Biz, annelerimize ne yapsak azdır. Ramazan ayında, bu sıcağın altında hem annelik görevlerini yerine getiriyorlar hem de bu ülkenin üretimine katkı sağlayıp, çocuklarına ekmek götürmek için tarla başındalar. Hepimizin gayreti, kimseye muhtaç olmadan yardım almadan, alnımızın akıyla burada üretim yapmak, bu ülkenin ve Akçakale'nin üretimine, geleceğine katkı sağlamak. Kadınlar, erkeklere örnek oldu. Onlar, tarlada çalışıyorlar. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."