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Başkan Yalçınkaya yine barışa vesile oldu - Son Dakika

Başkan Yalçınkaya yine barışa vesile oldu

15.11.2021 09:41
Başkan Yalçınkaya yine barışa vesile oldu

Akçakale'de iki aile arasında yaşanan husumetin sona erdirilmesi için düzenlenen barış yemeğine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Akçakale'ye bağlı Yeşiltepe Kırsal Mahallesi'nde yıllardır süren husumet barışla son buldu.

7 yıl önce Maskan ve Dara aileleri arasında yaşanan tartışma sonucunda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aileler arasında başlayan husumet; kanaat önderleri Salih Felhan, İsa Ay, Salih Yasak, Mahmut Yılmaz (Cavit) ile Büyükaslan ve Aydoğdu aileleri, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile barışla neticelendi.

Barışın ilanı için bugün bir barış yemeği düzenlendi. Yemeğe barışa vesile olanların yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık,AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, her iki ailenin fertleri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ

Barış yemeğinde konuşan ve her zaman barışın tarafında olan Başkan Yalçınkaya "Burada huzur, barış, istikrar istiyoruz. Suriye buradan 1 kilometre ötede. Kan gölüne döndü. Batı nifakı, Haçlı Seferleri ile karşı karşıyayız. Birbirimize sarılmalıyız. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

YEMEĞE KATILAN İSİMLERDEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Vekil Akay da bir daha husumet yaşanmaması temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Hepinize katılımlarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizim temennimiz böyle bir husumetin bir daha yaşamaması. Barışa katılan iki aileye de çok teşekkür ediyorum."

Vekil Gülpınar da emeği geçen herkese teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Şeytanın peşinden gitmeyip Allah'ın ayetini uygulayan hep birlikte barışa giren bu mübarek insanları, bu güzel beldedeki bu güzel dostları, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın emrini uyguladıkları için yüz kat daha fazla saygımı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkesten Büyükaslan, Felhan, Ayhan ailelerinden, değerli Milletvekillimiz Ahmet Akay'dan, değerli belediye başkanımız, değerli kaymakamımız ve diğer kanaat önderlerinden Allah razı olsun."

Kaymakam Oltan da "Bu coğrafya İbrahim Aleyhisselam'ın, bütün güzellikleri içinde barındıran bir coğrafya. Cömertliği, sofrasının açıklığı, gönüllerinin zenginliği, bu bölgenin coğrafyanın insanının genlerinde var. Biz başka bölgelerden gelen insanlar olarak buna şahit oluyoruz. Bu iki ailenin barışına ev sahipliği yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kırıkçı ise düşmanlığın sona erdirilmesinin önemine dikkat çekerek "Allah'ın ayeti birinizle barışın diyor. Bizler de bugün bu barışın fotoğrafına şahit oluyoruz. Aramızdaki düşmanlığı bitiyoruz. Çok kıymetli bir şey. Emek verenleri ve her iki tarafı olgun duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Beyazgül de barışa vurgu yaparak "Bugün bir sulh için bir aradayız. Bu sulh için muhakkak ki her iki tarafın fedakarlığı oluyor. Barışa vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin çok güzel bir sözü var: 'Seyyidül ahkam sulhtur' derler. Yani bütün ahkamların en güzeli sulhtur. Bugün de sulhla sonuçlanan bir dava var. Bu her iki tarafın ve mağdur ailenin fedakarlığıyla da oluyor. Ben her iki ailenin önde gelenlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kurulacak dostluk eskisinden daha güçlü olur" temennisinde bulundu.

Yemeğin ardından her iki ailenin önde gelen isimleri sarılıp barıştıklarını resmen ilan etmiş oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Akay, AK Parti, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Yalçınkaya yine barışa vesile oldu - Son Dakika


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