Başkan Yalçınkaya, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe kırsalında devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçınkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Akçakale Belediyesi tarafından Kepezli - Uzunyol kırsal mahallelerinde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, ilçede yol yapım çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Bizim insanımız bu hizmetlere layıktır fakat biz imkanlarımızı zorlayarak vatandaşlarımız için daha güzel hizmetler yapmayı amaçlıyoruz. Kırsal ve merkez mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah'ın izniyle yüzde 90 seviyesinde işlerimizi toparladık. Kış ayları öncesinde program dahilinde yol yapım çalışmalarımızı bölge bölge devam ettireceğiz. Yapılan tüm hizmetler, bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.