Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kaza sonucu ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kaza sonucu ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Dileğimiz kısa zamanda sağlığına kavuşması ve ilçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktır" dedi.


Dumlupınar CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şemsettin Akağaç, Zekeriya Yılmaz, Dumlupınar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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