Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman'a anlamlı ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Yaman'a anlamlı ziyaret

58 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı bu kez makamında ilkokul öğretmeni Abdullah Kalkan ziyaret etti.

Başkan Yaman'a anlamlı ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı bu kez makamında ilkokul öğretmeni Abdullah Kalkan ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yaman bu anlamlı ziyaret dolayısıyla öğretmenine teşekkür etti. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Yaman, "Benim üzerimde büyük emekleri olan ilkokul öğretmenim Abdullah Kalkan belediyemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. İlkokul hatıraları dahil birçok konu hakkında sohbet ettiğimiz öğretmenime nazik ziyaretlerinden önemli tavsiyelerinden yaptığımız hizmetlerden dolayı bize vermiş olduğu moral ve desteklerden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman'a anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]