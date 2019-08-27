Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman'a ziyaretler
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Başkan Yaman'a ziyaretler

47 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a makamında ziyaretler devam ediyor.

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a makamında ziyaretler devam ediyor.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Yenipazar Batı Belenören Köyü muhtarımız Enver Şimşir'e, Yenipazar esnaflarından Ali kardeşimize, bir süre önce vefat eden Yenipazar AK Parti eski ilçe başkanlarımızdan merhum İmdat Uyar kardeşimizin kıymetli oğluna ve Bayırköyspor kulübümüzün takım kaptanı Şahin Ada kardeşime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Yenipazar, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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