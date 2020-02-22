Başkan Yaman, Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret - Son Dakika
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Başkan Yaman, Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.

Başkan Yaman, Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.


Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, aynı zamanda Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i makamında ziyaret ederek, beldeye yapılan projeler hakkında bilgi verip, görüş aldı. Geçmiş dönem Bilecik Milletvekilliği yapan Eldemir'in beldelerine kazandırdığı Şehit Ömer Halisdemir Stadı ve bakan yardımcılığı döneminde inşa edilen 112 Acil Servis İstasyonu için teşekkür eden Yaman, "Beldemize gelmesinde ilimizde 'çılgın proje' diye adlandırılan devlet demiryolunun deplase işleminin başlatılması ve bir çok konuda beldemizden desteklerini eksik etmeyen saygıdeğer bakanımıza beldem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Halil Eldemir, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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