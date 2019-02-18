Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı'na Katıldı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Kadın Kolları tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı'na katıldı.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti
Bayırköy Belde Kadın Kolları tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı'na katıldı.
Bayırköy Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yaman, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Beldemizde belirli aralıklarla düzenlemiş olduğumuz kadın kollarımızın öncülüğünde bir araya gelen hanım kardeşlerimizle danışma toplantımızı gerçekleştirdik. Beldemizde yapmış ve yapacak olduğumuz işler hakkında, ayrıca yeni dönemin vizyon projelerden yaşam merkezi ve alışveriş merkezleri hakkında ilk kez görüntülü bilgi verdiğimiz toplantımıza katılıp bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayıp bu akşamda toplantı salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
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