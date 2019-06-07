Başkan Yaman belde halkıyla bayramlaştı
55 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kendisini ziyaret eden belde halkıyla bayramlaştı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, kendisini ziyaret eden belde halkıyla bayramlaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, belde halkına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Belediyemizde her bayram olduğu gibi öğleden sonra bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Bu güzel günde genç yaşlı demeden bizleri yalnız bırakmayan belde halkımıza ve misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Nice bayramlara hep birlik ve beraberlik içinde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı
Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi