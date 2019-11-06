Başkan Yaman BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi
8 saat önce
BİOSUN Katı Atık Tesis yöneticileri Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
BİOSUN Katı Atık Tesis yöneticileri Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bizleri ziyaret eden BİOSUN Katı Atık Tesis yöneticilerimizle ilimizin genelini ilgilendiren atıklar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti! Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı Kilisli vatandaş, askerdeki anısı yüzünden 55 yıldır çay içmiyor Real Madrid, Galatasaray'ın ekstra bilet talebini reddetti