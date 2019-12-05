Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret
Son Dakika Yaşam Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Yaman, 112 Acil Merkezi'nin beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Bayırköy beldemizde 1 Aralık 2019 da hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bölgemiz için önemi gerçekten çok büyük olan bu hizmetin beldemizde kurulmasını sağlayan başta Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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