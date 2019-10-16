Başkan Yaman'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'nin 3 bakanı ile 2 bakanlığını yaptırım listesine almasını sert bir dille eleştirdi.



Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye ile ilgili yaptırımlarına tabi olan üç kişiyi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olarak açıkladığını hatırlattı. Bilecikli Bakan Fatih Dönmez'in de yaptırım listesinde bulunduğunu anlatan Yaman, sosyal medya hesabından ABD'nin bu kararını eleştirdi. Yaman, "Sen yaptırım uygulasan ne yazar. O (Enerji Bakanı Dönmez) Osmanlı'nın doğduğu topraklardan doğdu. 'Bir it havladı diye yiğit susmaz' sözünü hatırlatırım. Sen bizim ve ülkemizin gururusun Fatih Dönmez" ifadelerini kullandı. - BİLECİK