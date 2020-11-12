Başkan Yaman'dan Belediyelere 'Dönüşümlü çalışma' önerisi - Son Dakika

Başkan Yaman'dan Belediyelere 'Dönüşümlü çalışma' önerisi

12.11.2020 13:17
Başkan Yaman'dan Belediyelere 'Dönüşümlü çalışma' önerisi, System.String[]

Türk-İş'e Bağlı Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Korona virüs bakımından en riskli illerin başında yer Alan Aydın'da belediyelerin acil önlem alması gerektiğini belirterek Belediyelere, "Dönüşümlü çalıma" önerisinde bulundu.

Türk-İş'e Bağlı Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Korona virüs bakımından en riskli illerin başında yer Alan Aydın'da belediyelerin acil önlem alması gerektiğini belirterek Belediyelere, "Dönüşümlü çalıma" önerisinde bulundu. Başkan Yaman, "Belediyelerde gerekli önlem alınmaz ise kısa bir süre sonra herkesin karantinaya alınması durumu ortaya çıkar. Bu da hayati önem taşıyan hizmetlerin aksamasına neden olabilir" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 17 ilçesi dahil olduğunda 18 Belediye'de yaklaşık 10 bin çalışanın hizmet verdiğini belirten Belediye-İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman, "Sendika olarak çalışanlarımıza gerek sosyal mesafe gerekse hijyen ve maske kullanımı konusunda rutin olarak uyarı ve ikazlarımızı yapıyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle ilimizde virüsün çok süratli bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu kapsamda mevcut tedbirlerin yanında 'Dönüşümlü çalışma'ya geçilmesinin gerektiğini düşünüyoruz" diyerek belediyelerde gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

"Önlem alınmaz ise sıkıntı büyür"

Şu anda Belediyelerde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışan yaklaşık 10 bin kişinin gerek çalışma ortamı gerekse mesai şartları nedeniyle birbirleri ile yakın olduğunu belirten Başkan Hidayet Yaman, "Şehirlerimizin sağlığı bir anlamda çalışanlarımızın da sağlığına bağlı. Bugün belediye çalışanlarımız çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyor. Bu şehirde bir gün suyun akmadığını, çöplerin toplanmadığını var sayarsak gerek vaka gerekse hastalıkların ne kadar artacağını gözardı etmememiz gerekiyor. Bu nedenle pandemi süreci tamamlanıncaya kadar dönüşümlü çalışmaya geçilmesini öneriyoruz. Sendika olarak bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Her belediyeye ilişkin özel program da hazırlayabiliriz. Daha sağlıklı günler için Belediye-İş Sendikası olarak Beldiye Başkanlıkları'na öneri ve programımızı sunmaya hazırız" dedi. - AYDIN

Başkan Yaman'dan Belediyelere 'Dönüşümlü çalışma' önerisi

Belediye İş, Türk İş, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yaman'dan Belediyelere 'Dönüşümlü çalışma' önerisi - Son Dakika


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