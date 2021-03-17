Başkan Yaman'dan sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Başkan Yaman'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
17.03.2021 11:30
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı Mustafa Yaman, Korona virüsle mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı Mustafa Yaman, Korona virüsle mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Yaman, Bayırköy Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis Komuta Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Özverili çalışmalarında dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yaman, "Korona virüsle mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ziyaret etti. Halkımızın sağlığı konusunda her zaman ve her ortamda kayıtsız şartsız her türlü görevi layıkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu