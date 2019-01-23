Başkan Yaman'dan Vali Şentürk'e Ziyaret
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'e görevlendirilen Vali Şentürk
'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Vali Bilal Şentürk de Başkan Yaman'a nazik ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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