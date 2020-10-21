Başkan Yaman'dan yüz yüze eğitime bağlayan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, yüz yüze eğitime bağlayan öğrenciler sohbet etti.

Başkan Yaman ve beraberindeki meclis üyeleri Ahmet Ünal Hüseyin Kara ve AK Parti Belde Başkanı Belde başkanı Selçuk Gedik ile birlikte yüz yüze eğitime başlayan Bayırköy ilk ve ortaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Şentürk Gürbulak'ın karşıladığı Başkan Yaman, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerini iletti. - BİLECİK