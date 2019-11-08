Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularıyla bir araya geldi.



Başkan Yaman, futbolculara bu hafta oynayacakları maçta başarılar diledi. Yaman, "Beldemizin Bilecik 1. Amatör ligindeki gururu Bayırköyspor'umuzun antrenmanını belediye meclis üyelerimiz ile birlikte seyrettik. Geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Bilecikspor'u mağlup eden takımımıza bu hafta oynayacağı ligin iddialı takımlarından 1308 Osmaneli Belediyespor maçında da başarılar diledik" dedi. - BİLECİK