Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi

Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularıyla bir araya geldi.

Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularıyla bir araya geldi.


Başkan Yaman, futbolculara bu hafta oynayacakları maçta başarılar diledi. Yaman, "Beldemizin Bilecik 1. Amatör ligindeki gururu Bayırköyspor'umuzun antrenmanını belediye meclis üyelerimiz ile birlikte seyrettik. Geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Bilecikspor'u mağlup eden takımımıza bu hafta oynayacağı ligin iddialı takımlarından 1308 Osmaneli Belediyespor maçında da başarılar diledik" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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