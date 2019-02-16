Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı Keser'le Bir Araya Geldi

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Fahri Konsolos, Güvenlik Görevlisinin Silahıyla Başına Ateş Ederek İntihar Etti

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor