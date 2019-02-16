Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı Keser'le Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir maden firmasının Genel Müdür Yardımcısı Barış Yakup Keser'le bir araya geldi.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir maden firmasının Genel Müdür Yardımcısı Barış Yakup Keser'le bir araya geldi.
Başkan Yaman'ı makamında ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Barış Yakup Keser, Başkan Yaman'la istişarede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Bir maden firması Genel Müdür Yardımcımız Barış Yakup Keser Bilecik Fabrika müdürümüz İlker Palamut bey bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:35 Kaynak: İHA
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