Başkan Yaman'ın Ankara temasları
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, Ankara
'da bir dizi temaslarda bulundu.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilk olarak AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
'yı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaçır'ı makamında ziyarette bulundu. Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bir dizi temaslar için Ankara'ya geldik. Milletvekilimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Kendilerine bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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