Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman'ın Ankara temasları
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Başkan Yaman'ın Ankara temasları

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilk olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaçır'ı makamında ziyarette bulundu. Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bir dizi temaslar için Ankara'ya geldik. Milletvekilimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Kendilerine bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Ankara, Yaşam
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