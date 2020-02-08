Başkan Yaman'ın Bilecik temasları - Son Dakika

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik temasları kapsamında Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.



Aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığı yapan Mustafa Yaman, Vali Şentürk'ü ziyaret sonrası Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcımız Kubilay Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Yaman, "Valimiz Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, beldemizde yapılacak olan bir takım çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcımız Kubilay Yıldız'ı makamında ziyaret ettim. Sıcak karşılaması için kendilerine teşekkür ederim" dedi.



Öte yandan bu ziyaretler sonrası Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi Mesut Çetin, Başkan Yaman'ı makamında ziyaret etti. - BİLECİK