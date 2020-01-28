Başkan Yaman, İstanbul'da yaşan Bilecikliler ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Yaman, İstanbul'da yaşan Bilecikliler ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yaman, İstanbul'da yaşan Bilecikliler ile bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul'da yaşan Bileciklilerle bir araya geldi.

Başkan Yaman, İstanbul'da yaşan Bilecikliler ile bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul'da yaşan Bileciklilerle bir araya geldi.


İstanbul'da faaliyet gösteren Bilecikliler dernek başkanlarının yaptığı organizasyonda her ay Bilecik'teki görev yapan bir belediye başkanı İstanbul'da yaşayan Bileciklililere bir araya geliyor. Bu ay organizasyon kapsamında Bileciklilerle bir araya Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman geldi. Başkan Yaman, İstanbul'da yaşan Bileciklilerle Bayırköy'de yapılan çalışma ve icraatların slayt eşliğinde sunum yaptı. Sunum sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, " Elazığ'da yaşanan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken yaralı olanlara da acil şifalar dilerim. Zamanın birlik beraberlik zamanı. Bugün burada Bilecikli hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Kendilerine beldemizde yaptığımız projeler hakkında bilgi verdik. Onlarda bizleri bıkmadan usanmadan dinledi. Slayt sonrası onlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Hepsinin gözünde tüttüğü Bilecik'imiz hakkında bilgiler verdim. Bu projesi emeği geçen Bilecikliler dernek başkanlarına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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