Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman kermese katıldı
Son Dakika Yaşam Başkan Yaman kermese katıldı

Başkan Yaman kermese katıldı

2 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu'nun düzenlediği kermese katıldı.

Başkan Yaman kermese katıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu'nun düzenlediği kermese katıldı.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan kermeste emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu müdürümüz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin el birliği ile hazırlamış oldukları kermese katıldık. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç olduğumuz bu dönemde hazırlanan bu programda emeği olan ve teşrifleri ile bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman kermese katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]