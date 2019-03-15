Başkan Yaman Meclis Üyesi Adaylarıyla Esnafı Gezdi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adayları belde esnafıyla bir araya geldi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adayları belde esnafıyla bir araya geldi.



Bir takım ziyaretler için Bayırköy'e gelen adaylar, Başkan Yaman'la birlikte esnaf ve pazar halkını ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Bilecik Ak Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adaylarımız beldemize gelerek belde esnafımızı ve pazarımızı ziyaret ettik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

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