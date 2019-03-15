Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman Meclis Üyesi Adaylarıyla Esnafı Gezdi

Başkan Yaman Meclis Üyesi Adaylarıyla Esnafı Gezdi

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adayları belde esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Yaman Meclis Üyesi Adaylarıyla Esnafı Gezdi, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adayları belde esnafıyla bir araya geldi.

Bir takım ziyaretler için Bayırköy'e gelen adaylar, Başkan Yaman'la birlikte esnaf ve pazar halkını ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Bilecik Ak Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adaylarımız beldemize gelerek belde esnafımızı ve pazarımızı ziyaret ettik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, AK Parti, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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