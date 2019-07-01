Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman mevlite katıldı
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Başkan Yaman mevlite katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede ikamet eden bir vatandaşın Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Başkan Yaman mevlite katıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede ikamet eden bir vatandaşın Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Başkan Yaman, beldede ikamet eden Muharrem Bülbül'ün mevlitine katılarak edilen duaların kabul olması temennisinde buldu. Mevlit sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Belediye zabıtamız Burak Erberber'in dedesi Merhum Muharrem Bülbül için evinin önünde okutulan mevlite katıldık. Rabbim kabul eylesin inşallah" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam
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