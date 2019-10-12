Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman müjdeyi verdi
Son Dakika Yaşam Başkan Yaman müjdeyi verdi

Başkan Yaman müjdeyi verdi

37 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.

Başkan Yaman müjdeyi verdi, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemizde yapımına başlanan demiryolları deplase işleminde yerleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdik. Bu ödemenin yapılmasındaki hassasiyetimizi dikkate alıp bizlere yardımcı olan tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı
Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:09:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman müjdeyi verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]