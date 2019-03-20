Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman, Projelerini Mahalle Sakinlerine Anlattı

Başkan Yaman, Projelerini Mahalle Sakinlerine Anlattı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki Sarmaşık Mahallesi sakinlerine vizyon projelerini anlattı.

Başkan Yaman, Projelerini Mahalle Sakinlerine Anlattı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki Sarmaşık Mahallesi sakinlerine vizyon projelerini anlattı.

Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yaman, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemizin güzel mahallesi zeytinin Bilecik'te ve bölgemizdeki markası insanı güzel havası güzel doğası güzel Sarmaşık Mahallemizde yapmış olduğumuz proje tanıtım toplantısına katılan tüm büyüklerimize tüm kardeşlerimize bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel bir Sarmaşık için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman, Projelerini Mahalle Sakinlerine Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]