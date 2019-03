Başkan Yaman Projelerini Vatandaşlara Anlattı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.



Bayırköy Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bayıröy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde düzenlediğimiz proje tanıtım toplantısına katılıp salonumuzu hınca hınç dolduran kardeşlerimize büyüklerimize başta il başkanımız ve il milletvekilimiz olmak üzere tüm protokolümüze her zaman her davada bizleri yalnız bırakmayan hanım kardeşlerimize ve toplantımızda bizleri coşkuyla destekleyen dinamik gençliğimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler hizmetin her zaman en iyisine layıksınız" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı

40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor

Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL

Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık