Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman Projelerini Vatandaşlara Anlattı

Başkan Yaman Projelerini Vatandaşlara Anlattı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.

Başkan Yaman Projelerini Vatandaşlara Anlattı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.

Bayırköy Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bayıröy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde düzenlediğimiz proje tanıtım toplantısına katılıp salonumuzu hınca hınç dolduran kardeşlerimize büyüklerimize başta il başkanımız ve il milletvekilimiz olmak üzere tüm protokolümüze her zaman her davada bizleri yalnız bırakmayan hanım kardeşlerimize ve toplantımızda bizleri coşkuyla destekleyen dinamik gençliğimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler hizmetin her zaman en iyisine layıksınız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
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