Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman, Rektör Taş ile Bir Araya Geldi

Başkan Yaman, Rektör Taş ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ziyaretleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yaman, Rektör Taş ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ziyaretleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş konuğuna teşekkür etti. Ardından ziyaretle alakalı bir açıklamada bulunan Başkan Yaman ise, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin saygıdeğer Rektörü İbrahim Taş hocamızı makamında ziyaret ettik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Yaşam
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