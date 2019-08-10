Son Dakika Haberleri: Başkan Yaman Rektör Taş ile bir araya geldi
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Başkan Yaman Rektör Taş ile bir araya geldi

5 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yaman Rektör Taş ile bir araya geldi, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, ilgi ve alakalarından dolayı Rektör Taş'a teşekkür etti. - BİLECİK
İbrahim Taş, Bilecik, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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