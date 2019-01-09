Başkan Yaman Sanayi Bölgesindeki Çalışmaları İnceledi
56 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman sanayi bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman sanayi bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.
Çalışmaları yerinde gören Başkan Yaman, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman "Bayırköy küçük sanayi bölgesinde yeni yapacağımız iş yerlerinin çalışmalarını yerinde inceledik. Bu arada Demirci ustamızın da çay ikramını ve sohbetini de dinleme fırsatını değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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